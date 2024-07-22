«Уже жалеют об этом»: Олег Газманов высказался о судьбе эмигрировавших из РФ артистов

Народный артист РФ Олег Газманов раскрыл судьбу уехавших из России артистов. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале информационного агентства БелТА.

Музыкант предположил, что в настоящий момент все эмигрировавшие и позволившие себе русофобские высказывания звезды жалеют о своих поступках. Он также предположил, что поведение эмигрировавших артистов связано с тем, что они «не разобрались с ситуацией».

«Это на совести каждого человека. Более того, я скажу, что многие резкие высказывания были у людей, которые сейчас уже жалеют об этом. Может быть, не разобрались с ситуацией», — поделился Газманов.

Исполнитель также признался, что уехавшим деятелям культуры не удастся вернуть прежнее лицо, поскольку они уничтожили свою репутацию.

«Отказаться от всего этого за пирожки и баварское — так не бывает. И здесь, если артист не понимает, то народ заставит понять так или иначе», — высказался певец.

Примечательно, что сам Газманов находится сразу в нескольких черных списках. В частности, знаменитость лишился своей недвижимости за границей. Однако, как заверил артист, его вовсе не огорчает подобное стечение обстоятельств.

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Я тоже на всех на них наложил в принципе. Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», — заявил он.

Ранее Олег Газманов пожаловался на отсутствие драников в отеле.