Певец Олег Газманов пожаловался на отсутствие драников в отеле. Об этом сообщает mk.ru.

Олег Газманов с гастролями приехал в Беларусь. В Витебске он сразу же попросил организаторов предоставить ему велосипед. По словам артиста, это постоянное требование, прописанное в райдере.

«Я люблю погонять. Много раз здесь ездил, когда раньше приезжал на „Славянский базар в Витебске“ — тут очень красивые места. Я надеваю очки, кепку и поехал. Даже если кто меня и узнавал, не успевали попросить о фото. Я же на скорости мимо пролетал», — рассказал он.

Но не все желания Газманова во время поездки в Беларусь сбылись. Так, артист не нашел в меню ресторана при отеле драники.

«Я сюда приехал из-за драников, а их нет. В нашем отеле в ресторане их не готовят. Безобразие!» — возмутился певец.

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