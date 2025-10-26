«Уже завела мужчину?»: вдова Олега Табакова Марина Зудина спровоцировала слухи о новом романе

Марина Зудина спровоцировала слухи о новом романе спустя семь лет после смерти мужа. В личном блоге вдова Олега Табакова опубликовала фото, после которого многие решили, что она нашла мужчину.

Актриса появилась на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Театра имени А.С. Пушкина в Москве. Марина Зудина поделилась в соцсети свежим снимком, на котором позировала в элегантном черном платье с глубоким декольте. Многие заметили, что артистка поправилась, но, по мнению поклонников, это ее лишь красит. Пользователи Сети предположили, что перемены во внешности вдовы Олега Табакова связаны с новым мужчиной в ее жизни.

«С каждым днем все прекрасней, уже завела мужчину?», «Шикарная женщина, какая сочная фигурка, неужели поклонник появился?», «Поправилась, но стала лишь прекрасней», «Ну прям королева красоты, как же вам идет пышная фигурка», - написали в Сети.

Сама Марина Зудина пока не комментировала слухи о новом избраннике.

Напомним, актриса закрутила роман со своим педагогом Олегом Табаковым ы 1985 году. Артист был на 30 лет старше и на тот момент находился в браке, но это не остановило Марину Зудину. Студентка влюбилась, хотя изначально даже не думала об отношениях с режиссером. Через 10 лет пара поженилась, у них родилось двое детей. Супруги прожили вместе больше 20 лет вплоть до самой смерти актера. 12 марта 2018 года Олег Табаков скончался в результате сердечного приступа, ему было 82 года.

Ранее Марина Зудина заявила, что никогда не считала себя виновной в разводе Олега Табакова с первой женой: «Мне ничего не надо было».