«Ничего не ждала»: Марина Зудина оправдалась за развод Олега Табакова с первой женой

Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина никогда не считала себя виновной в разводе мэтра с его первой женой Людмилой Крыловой. Об этом она заявила в документальном фильме «Достояние республики», приуроченном к 90-летию актера.

По словам народной артистки России, Олег Павлович решил рассекретить их роман, когда его дети от первого брака уже стали взрослыми и у каждого была своя семья. Кроме того, считает актриса, разводы у людей случаются часто, так что не надо предавать этому какого-то особого значения.

Она добавила, что не стремилась к браку с актером и не подталкивала его к расставанию с первой женой.

«Ничего не ждала. Есть такое понятие — абсолютная любовь, которую ты испытываешь к детям, к родителям. Это состояние полнейшего доверия, когда тебе не надо никаких доказательств, никаких жертв», — поделилась Зудина.

Актриса призналась, что просто хотела всегда быть рядом с любимым.

«Единственное, чего мне не хватало, мне хотелось больше времени проводить с ним. Вот и все. Это другое качество. Но я тогда этого не понимала. Мне просто реально ничего не надо было», — вспоминает звезда МХТ.

