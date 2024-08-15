«Уже заметный животик»: 52-летняя Марина Федункив ждет первого ребенка

52-летняя юмористка Марина Федункив ждет первого ребенка от мужа-итальянца. Об этом сообщает StarHit.

Новость о беременности Марины «просочилась» со съемочной площадки шоу «Первые на деревне», где она стала ведущей. Как сообщает инсайдер, знаменитость носит просторные наряды, но даже они не скрывают округлившийся живот.

«Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя, вроде бы, тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы. Но организаторы окружили ее невероятной заботой», — сообщил источник.

Отмечается, что съемочная группа заранее знала о беременности юмористки и была готова выполнять все ее пожелания.

Марина бережно относится к своему положению и избегает работы в экстремальных условиях. Так, знаменитость отказывается от съемок в лесах и полях.

Сама юмористка не комментировала новость о беременности.

Напомним, что Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который младше ее на 12 лет.

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