«Это очень трогательно»: Илья Авербух покатался на льду с дочерью на шестой день ее жизни

Фигурист, олимпийский чемпион Илья Авербух покатался на льду с дочерью Лией на шестой день ее жизни. Соответствующие кадры спортсмен опубликовал на своей странице в соцсетях.

14 августа Авербух забирал супругу и дочь из роддома.

«А утром случилось одно из самых главных событий в жизни нашей семьи. Мы все вместе поехали домой. Но прежде, на шестой день жизни, Лия – на льду», - рассказал Авербух.

Он поблагодарил жену за сына и дочь и пообещал «очень стараться».

Он опубликовал видео, как встречает жену. Трехлетний сын Лев подарил Лизе букет цветов, а муж взял на руки дочь и прокатился на льду.

Поклонники растрогались от видео, они писали: «Это очень трогательно», «Так трогательно, до слез», «Я прослезилась», «Как красиво, как трогательно», «Как вам повезло друг с другом».

Напомним, Арзамасова родила ребенка 8 августа. В тот же день стало известно, что у пары родилась дочь, ее назвали Лия.