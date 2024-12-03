Уже выбрал дату: возлюбленный Ксении Бородиной заговорил о предложении руки и сердца

Ксения Бородина вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым посетила премьеру клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» и высказались о личной жизни. В беседе с Пятым каналом избранник телеведущей раскрыл, когда собирается сделать ей предложение руки и сердца.

По мнению Николая Сердюкова, такое важное событие, как предложение, должно стать отдельным праздником, поэтому делать это на Новый год «некрасиво». Возлюбленный Ксении Бородиной отметил, что прекрасным поводом для ответственного шага в отношениях может стать День рождения телеведущей.

«Вы думаете, это красиво — сделать предложение на Новый год? Нет! Давайте лучше на 8 Марта. День рождения Ксении 8 марта — Международный женский день и предложение! Представляете, сразу за день!» — заявил Николай Сердюков.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» добавила, что предложение должно быть неожиданным. При этом Ксения Бородина подчеркнула, что для такого события важна не столько дата, сколько свежий маникюр у девушки. Знаменитость призвала мужчин обращать внимание на этот момент.

«Это должно быть сюрпризом и неожиданно. Мужики, запомните: прежде чем делать предложение, нужно делать на свежий маникюр — это очень важно!» — отметила Ксения Бородина.

В ответ на такое заявление телеведущей Николай Сердюков заверил, что «принял к сведению» ее слова.

Напомним, летом Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего экс-ведущая «Дома-2» столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Знаменитость дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее. Более того, пара не скрывает, что уже думает об официальной регистрации отношений.

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