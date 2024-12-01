Ксения Бородина рассказала о самых дорогих подарках Николая Сердюкова на YouTube-канале «Неприятный Пилягин».

Роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова продолжается уже больше пяти месяцев. Знаменитости практически на всех светских мероприятиях появляются вдвоем. Журналист Олег Пилягин решил поинтересоваться у телеведущей, какой самый дорогой подарок ей делал возлюбленный.

Бородина заявила, что не придает значения стоимости подарков, однако некоторые презенты от Сердюкова она все же вспомнила.

«Из того, что я запомнила, он мне микроволновку купил. У меня все ножи дома были тупые, Коля их поточил. Резину мне поменял. Ну и телефон там, драгоценности. Он просто делает меня счастливой каждый день», — рассказала она.

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