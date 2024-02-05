«Уже все забыли»: агент Никиты Кологривого объяснила его конфликт с Александром Гордоном

Агент актера Никиты Кологривого Алла прокомментировала скандал актера с ведущим программы «Закрытый показ» Александром Гордоном. По словам представителя, это случилось три месяца назад, но ситуацию стали обсуждать только сейчас.

Комментарий приводит сайт Woman.ru.

«Это эфир трехмесячной давности… Все это было давно, и уже все забыли», - сказала изданию Алла.

При этом после съемок никто не связывался с актером или с ней, поэтому конфликт сочли завершенным.

Напомним, актер вспылил, когда его попросили четко описать мысль. Гордон после этого напомнил Кологривому, что является ведущим программы, и предложил ответить на вопрос или уйти. Актер принял решение покинуть студию. Гордону вызывали скорую.

Ранее мы писали, что медики выявили аритмию у ведущего. Ему сделали укол, после чего Гордон продолжил съемки.