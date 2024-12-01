Уже все сказано: Марина Хлебникова отказалась говорить об ушедшем из жизни Владимире Левкине

Марина Хлебникова отказалась говорить об шедшем из жизни Владимире Левкине.

Певица стала гостьей международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM 2024», где она и пообщалась с журналистами. Однако на вопрос, связанный с жизнью экс-участника первого состава группы «На-На» Владимира Левкина, недавно ушедшего из жизни, Хлебникова отвечать отказалась. По словам артистки, об этом уже все сказано.

При этом, комментировать взаимоотношения Бари Алибасова и Левкина Марина также отказалась. В этом ключе она лишь вспомнила свою карьеру, которая началась в рамках музыкальной группы ВИА «Интеграл», продюсером которой был Алибасов.

Хлебникова поблагодарила музыканта за все, что он сделал и чему ее научил в творческом плане и в работе с коллективом, а также пожелала ему только крепкого здоровья.

«Это атмосфера и аромат большого профессионализма, когда человек отвечает за каждую секунду сценодвижения, будь то музыкант или техник, солист или танцор. Вот этой науке жить на сцене, этому меня научил «Интеграл» и, конечно же, Бари Каримыч... Ему здоровья», — призналась артистка в беседе с изданием NEWS.ru.

Ранее мы писали о том, что сын Бари Алибасова хотел купить квартиру своей беременной женщине и стал жертвой мошенников.

Также сообщалось, что 42-летняя вдова Владимира Левкина опубликовала архивные кадры с певцом.