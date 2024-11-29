Сын Бари Алибасова хотел купить квартиру своей беременной женщине и стал жертвой мошенников

Сын Бари Алибасова хотел приобрести жилье своей беременной женщине в Нижнем Новгороде, но стал жертвой мошенников. По его словам, те выставили его виноватым.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Алибасов-младший рассказал, что переехал на год в Нижний Новгород.

«Мне захотелось моей любимой женщине дать гарантию, что у нее с ребенком все будет хорошо, и купить ей недвижимость», - признался сын продюсера.

По его словам, у избранницы есть квартира в Нижнем Новгороде, а новую планировали сдавать в аренду. Девушка находится на шестом месяце беременности.

Бари Алибасов обратился к тем же людям, которые искали ему в городе помещение по бизнесу. Знакомые нашли «шикарный» объект – речь идет о квартире стоимостью 4 млн, хотя рыночная цена недвижимости составляла 5 млн.

«После того, как я заплатил деньги, на меня переоформилась квартира, женщина, с которой я общался 40 минут,…пошла в полицию с заявлением, что ее обманули мошенники. А я чуть ли не главный мошенник», - пожаловался Алибасов.

Сейчас квартира арестована, идет суд.

Ранее сообщалось, что он станет отцом во второй раз.