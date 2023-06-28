«Уже в начале июля приедет»: Алла Пугачева вынужденно покинет Израиль

Певица Алла Пугачева уже несколько месяцев живет в Израиле и даже не думает возвращаться в Россию. За границу она перебралась вслед за своим мужем, однако в скором времени ей вновь придется собирать чемоданы. А все из-за проблем со здоровьем, а также своей подруги-коллеги Лаймы Вайкуле.

Давно не секрет, что Примадонна предпочитает проводить лето в Юрмале в комфортном климате, так как с ее сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя переносить жару. И этот год не станет исключением. «Алла Борисовна, насколько я знаю от общих знакомых, уже в начале июля приедет в любимую Юрмалу. Там она много лет летом снимает виллу», - сообщила Алена Кравец в беседе с изданием Дни.ру.

Также своей поездкой певица собирается соединить приятное с полезным. Она не только поправит здоровье, но и посетит фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии. И хоть сама организатор музыкального мероприятия пока не подтверждала присутствие своей подруги, в окружении Примадонны с уверенностью говорят о том, что ждать ее стоит. При этом выступать Пугачева ожидаемо не собирается, а лишь займет место в концертном зале.

Ранее стало известно решение суда по делу Пугачевой. С Аллы Борисовны не стали взыскивать 50 тысяч рублей за аренду участка на берегу Истры.