Отделалась испугом: суд Москвы вынес решение по делу Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева уже почти год не живет в России. Осенью она приняла решение окончательно переехать в Израиль вместе с детьми к мужу. Она забрала документы Гарри и Лизы из гимназии, упаковала все необходимые вещи и улетела. С тех пор в Москву она возвращалась лишь единожды ради похорон своего друга кутюрье Валентина Юдашкина. А после них вновь купила билет на самолет.

Всем своим видом и поступками Алла Борисовна показывает, что не собирается больше приезжать в Россию. Она даже избавляется от всего имущества, что было у нее в стране. Так, вся недвижимость Примадонны уже давно переписана на других людей. Даже знаменитый замок в Грязи, который постоянно связывают с ее именем, на самом деле принадлежит вовсе не ей, а Максиму Галкину*(Признан иноагентом на территории РФ). А вот сама артистка только арендовала небольшой земельный участок на берегу реки Истра в Солнечногорске. Из-за него как раз она и попала весной под суд.

Администрация города подготовила иск, в котором указала, что Алла Борисовна в течение уже долгого времени не исполняла свои обязательства по договору, из-за чего накопился долг в размере 50 тысяч рублей. Дело рассматривал Тверской районный суд Москвы, и на днях он вынес свое решение. Как сообщило агентство ТАСС, заявление было возвращено заявителю, что означает, что деньги у Пугачевой не будут взыскиваться.

Ранее певец Прохор Шаляпин призвал аудиторию прекратить называть Аллу Пугачеву великой. По его мнению, фамилию артистки никто уже не будет помнить через 200 лет.