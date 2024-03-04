«Уже устала»: актер Евгений Карпов рассказал об отношениях с женой

Актер Евгений Карпов рассказал, что жена устала от его юмора. Обладатель независимой театральной премии Санкт-Петербурга «Бронзовый лев» и звезда «Условного мента» дал интервью порталу PROZVEZD.

Знаменитость признался, что любит шутить на съемочной площадке и вне ее. Журналисты отмечают, что он – человек с большим чувством юмора. Но мужчина говорит, что любимая с этим не согласится.

«Моя жена не считает, что у меня хорошее чувство юмора, от которого Анжела уже устала», – заявил артист.

По словам Карпова, супругу и ранее не привлекало его чувство юмора. Актер отмечает, что она «никогда особенно и не смеялась». При этом у звезды множество поклонниц, которые пишут в соцсетях ему комплименты. Корреспондент предположил, что они зарыдают, когда узнают, что у кумира уже есть любимая женщина.

«Я сам рыдаю, когда вспоминаю сколько мне лет», – высказался Евгений.

Знаменитость отметил, что до сих пор считает любовь загадкой. Он уже двадцать лет находится в браке с супругой, но так и не смог ее «раскусить».

«Любовь — это химия, безусловно. Это какое-то внутреннее желание быть вместе с человеком. Когда начинаешь словами формулировать серьезные чувства, то впадаешь в пошлость. Поэтому, придать этому чувству форму слов, я не в силах. Лучше этого не делать, а просто любить!» – подытожил артист.

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