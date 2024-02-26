«Не ожидал»: певец Александр Шоуа рассказал о подарке жены на 50-летие

Певец Александр Шоуа с солисткой группы «Непара» Дарьей Храмовой выступил с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказал о лучшем подарке к 50-летию. По признанию музыканта, это был тост, произнесенный женой.

«Я действительно не ожидал от нее таких эмоций, такого подхода вообще к тому, что она будет говорить. Обычно она перед гостями и перед моими друзьями не высказывает своих мнений, потом дома со мной обсуждает это. А тут на глазах 140 приглашенных гостей она произнесла, наверное, самые главные слова», - поделился музыкант.

Шоуа объяснил, что супруга в нескольких предложениях «выразила его целиком». Говоря о напутствии жены, певец заявил: супруга знает, что он 24 на 7 живет для друзей, но спокойно за этим наблюдает.

«Я думал, она всегда нервничает, оказывается, нет, я должен жить так, как живу. А моя семья рядом со мной всегда», - сообщил Шоуа в студии «Авторадио».

Также исполнитель рассказал о новой песне «Притяжение». Она выйдет 29 февраля, но, не дожидаясь официальной премьеры, коллектив исполнил композицию в прямом радиоэфире.

Ранее сообщалось о рождении у Шоуа третьего ребенка. Воды у жены отошли прямо на концерте: певец прервал выступление и отвез супругу в роддом.