«Не нужно сочинять небылиц»: Сати Казанова разозлилась после слухов о «лотосовых родах»

Певица Сати Казанова опровергла, что прибегала к «лотосовым родам». Об этом стало известно из соцсетей.

Сати Казанова 23 октября родила дочь. Тогда певица рассказывала, что мечтала о так называемых «лотосовых родах» — когда пуповину не перерезают как минимум до выхода плаценты, либо до ее естественного отпадания.

Казанова вышла на связь с подписчиками и объяснила, что вовсе не имела ввиду традиционное понимание «лотосовых родов».

«В моем случае под „лотосовыми родами“ я подразумеваю отсроченное отрезание пуповины, но не на 3−5 день, пока она сама не отсохнет. Как вы себе это представляете? Роды проходили в одной из лучших клиник страны, где в приоритете безопасность. Не нужно сочинять небылиц», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что певица Сати Казанова рассказала про необычное имя дочки и состояние после родов.