«Уже тогда шарила за тренды»: кем вдохновляется Ксения Собчак, когда подбирает наряды

Журналистка Ксения Собчак, известная своей страстью к моде и архивным вещам, посетила открытие экспозиции в центре «Зотова» и выложила оттуда фотографии. На снимках бывшая ведущая «Дома-2» предстала перед подписчиками в розовом тюрбане. В следующей своей публикации знаменитость призналась, кем вдохновляется при составлении образа.

Журналистка поделилась своим нарядом в Telegram-канале СОБЧАК. Для посещения светского мероприятия Ксения выбрала пальто Saint Laurent, сапоги Ekonika, сумку Zagliani и рубашку Proenza Schouler.

Вишенкой на торте стал розовый тюрбан от Dior. Как позже призналась Собчак, она вдохновилась своей матерью Людмилой Борисовной, которая в свое время тоже ходила в таком головном уборе. Также она показала для сравнения два фото — на одном сама телеведущая, а на другом ее родитель в точно такой же чалме.

«Людмила Борисовна уже тогда шарила за тренды. Архивный тюрбан Dior отлично вписался в образ», — написала Ксения.

Ранее Собчак рассказала, что не хочет покупать телефон сыну до 12 лет. По словам журналистки, устройство оказывает негативное влияние на мозг.