«Очень вреден для мозга»: Ксения Собчак рассказала, что не хочет покупать телефон сыну до 12 лет

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что не собирается покупать телефон сыну Платону до 12 лет. Она объяснила, что устройство вредно для мозга и вместо гаджета лучше много заниматься.

«У моего ребенка пока, я не знаю, сколько выдержу, надеюсь, до 12 лет, нет телефона. У гувернера есть телефон, с которого он может позвонить, своего нет», - поделилась Собчак.

Она рассказала, что недавно на отдыхе Платон попросил сказать другу, что у него тоже есть 16-й айфон, но телефон лежит дома. Ксения выполнила просьбу, но развернула ситуацию таким образом, чтобы подчеркнуть достоинства сына. Взрослые обратили внимание, что сын Собчак читает на уровне 15-летнего подростка. Собчак указала сыну на это и отметила, что люди восхищаются тем, как он читает.

«Круто – это не телефон иметь, а классно читать. Я стараюсь показать ценность много читать, заниматься математикой, делать скучные вещи, я рассказываю, почему телефон очень вреден для мозга, показываю мультики на эту тему и объясняю», - сказала журналистка в интервью на YouTube.

Ранее сообщалось, что Собчак отвела сына во второй класс. Журналистка выбрала в День знаний образ стоимостью 1 млн рублей.