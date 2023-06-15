«Уже свободная девушка»: Мария Погребняк подтвердила расставание с мужем и отреагировала на новый роман

Еще несколько месяцев назад блогер Мария Погребняк бурно реагировала на слухи о разводе с мужем и заявляла, что они являются фейком, а уже сейчас открыто заговорила о своей свободе. Перестав скрывать очевидное, модель подтвердила расставание с футболистом и призналась, что они по-прежнему в хороших с ним отношениях, но уже не в романтических.

Практически сразу после этого сообщения Марию заметили в компании неизвестного мужчины. Они проводили время вместе на светской вечеринке и явно демонстрировали симпатию друг к другу. Кавалер что-то постоянно шептал на ухо бизнесвумен и не стеснялся приобнимать ее за талию, спуская руки и пониже, на что сама Мария реагировала весьма положительно.

Увидев кадры этого свидания в Сети, журналисты сразу же поспешили в Погребняк за комментариями. Долго упираться она не стала и призналась, что может себе позволить теперь быть, с кем угодно, ведь ее отныне не связывают никакие обязательства. При этом раскрывать личность потенциального нового бойфренда блогер не стала.

«На этом видео нет абсолютно ничего такого... Мы знакомы давно. Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике», - цитирует слова Марии издание kp.ru.

Напомним, что в браке футболист и модель были около 17-ти лет. Они стали встречаться, когда еще учились в школе. Первые слухи о проблеме в их семье стали появляться после участия Марии в шоу «Новые звезды в Африке», но пока все еще неизвестно, что именно послужило причиной разрыва. Погребняк обещала позже раскрыть все карты.

Ранее Мария Погребняк похвасталась квартирой за 30 миллионов рублей в Дубае.