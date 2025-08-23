«Уже страшно за него»: Филипп Киркоров рискует снова пострадать на концерте после травмы руки

Певец Филипп Киркоров, пострадавший на концерте весной, рискует получить новую травму. В Сети появились кадры с нового номера артиста, в котором он выполняет опасные трюки. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

По данным источника, Филипп Киркоров примет участие в юбилейном вечере Ларисы Долиной, который состоится 10 сентября в Кремлевском Дворце. Исполнитель хита «Жестокая любовь» уже готовит номер, в ходе которого он должен выйти на сцену с цепями на руке. Однако, как сообщается, во время репетиции едва не случилось ЧП: в какой-то момент цепи на артисте едва не застряли в сложной конструкции сцены. Многие беспокоятся, что 58-летний певец может снова получить травму из-за опасных трюков.

«Нас ждет очередной шок-контент!», «Уже страшно за него», — пишут инсайдеры.

Напомним, 25 апреля артист пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники, но он продолжил выступление. Известно, что Филипп Киркоров страдает сахарным диабетом, поэтому его процесс реабилитации затянулся на месяц. Более того, на свежих кадрах в соцсетях певца поклонники обратили внимание на то, что его рана до сих пор не зажила.

Ранее Филипп Киркоров встревожил публику своим состоянием и чуть не упал на репетиции «Новой волны» в Казани.