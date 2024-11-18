«Уже старенький»: Григорий Лепс хранит верность живущей в Лондоне 18-летней невесте

Певец Григорий Лепс рассказал, как ему удается поддерживать отношения на расстоянии с 18-летней Авророй Кибой. По его признанию, никаких измен с его стороны нет, потому что в его возрасте легко хранить верность второй половинке.

Уже почти полгода Лепс влюблен. Его избранницей является молодая девушка Аврора, которую он впервые представил публике в июне 2024 года. Сначала немногие верили в серьезность этого романа, но со временем поклонники Григория осознали, что он не шутит.

Сейчас Аврора живет в Лондоне, так как проходит там обучение. А ее возлюбленный остался в России. Тем не менее, это не мешает их отношениям. Лепс признался, что хранит девушке верность.

«В этом плане нормально, я же уже старенький», - поделился певец в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Григория, они с Авророй общаются по телефону и не обмениваются романтическими снимками. Возвращения девушки артист очень ждет, так как планирует свадьбу с ней. Он отметил, что торжество может состояться летом 2025 года.

Ранее невеста Григория Лепса пошутила про брак.