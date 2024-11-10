Уже совсем взрослые: в Сети появились новые кадры с детьми Оксаны Акиньшиной, которые живут с отцом в Грузии

Актриса Оксана Акиньшина в последнее время почти не выходит в свет и не раскрывает подробности своей жизни. Также артистка редко делится в личном блоге кадрами с детьми, которые живут не с ней, а с отцом в Грузии. Однако недавно свежие снимки с повзрослевшими наследниками знаменитости все же попали в Сеть.

Сейчас младшие дети актрисы, 11-летний Константин и 7-летняя Эмми, живут в Грузии вместе с отцом. После расставания Оксана Акиньшина и продюсер Арчил Геловани сохранили хорошие отношения. По возможности артистка навещает сына и дочь, но из-за плотного графика это не всегда удается. Поэтому в основном наследники проводят свободное время с отцом.

Накануне экс-супруг Оксаны Акиньшиной опубликовал в соцсети новый снимок с детьми. Многие отметили, что Константин и Эмми повзрослели.

«Провел прекрасную субботу с моими маленькими искателями приключений, исследуя парк, бродя вдоль озера и заблудившись в красоте леса. Я благодарен за такие дни, полные смеха, природы и незабываемых воспоминаний», — написал Арчил Геловани.

Напомним, актриса состояла в браке с продюсером с 2012 по 2018 год. У пары двое детей — 11-летний Константин и 7-летняя Эмми. Также у Оксаны Акиньшиной есть 15-летний сын Филипп от первого брака с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым.

По слухам, артистка уже несколько лет состоит в отношениях с Данилой Козловским, а их роман начался еще во время съемок фильма «Чернобыль» (2021). Актеры никак не комментировали свои отношения, но появлялась вместе на публике. Кроме того, знаменитостей замечали на отдыхе за границей.

Ранее сообщалось о том, что Оксана Акиньшина улетела на Мальдивы с детьми и без Данилы Козловского.