Актриса Оксана Акиньшина улетела на Мальдивы с детьми и без Данилы Козловского

Актриса Оксана Акиньшина покинула Россию, чтобы провести отпуск на Мальдивах. Звезда взяла с собой детей, а вот возлюбленного Данилу Козловского не позвала.

В личном блоге Оксана опубликовала снимок, на котором запечатлела сына Константина и дочь Эмми на пляже. Дети позировали матери на белоснежном песке возле бунгало. Сама актриса в кадре не засветилась.

К слову, Акиньшина довольно редко показывает наследников в соцсетях. Дело в том, что в основном они живут с отцом - продюсером Арчилом Геловани. При этом Оксана все равно старается как можно чаще бывать в Грузии и навещать детей.

О своей жизни после расставания с Арчилом актриса практически не говорит. Несколько лет ходят слухи, что она встречается с Данилой Козловским. Они вместе приходят на мероприятия, ездят в отпуск и даже знакомы с детьми друг друга. Однако официально статус отношений они не подтверждали.

Сейчас Козловский и Акиньшина и вовсе перестали выходить вместе в свет. Данила после скандала с его отъездом в США ведет более закрытый образ жизни, чем раньше.

Ранее Оксана Акиньшина снялась в новом фильме Надежды Михалковой.