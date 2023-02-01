«Уже скоро»: скучающий по России Максим Галкин* назвал дату приезда

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) может вернуться в Россию в 2023 году. Об этом говорила модель Анна Калашникова. В свежем видео артист назвал конкретную дату.

Правда, Галкин* озвучил день приезда не в Россию, а в Германию.

«Уже очень скоро мои концерты в Германии. 5 февраля я приеду с концертом в Ганновер, 6 февраля я в Фердене, 7 февраля – в Дюссельдорфе и 8 февраля - в Фюрте», - объявил артист.

«С нетерпением буду ждать вас на своих концертах. До встречи в Германии», - обратился он к публике.

Визит в Россию, если он, конечно, состоится, скорее всего, будет тайным. Калашникова утверждала, что юморист вряд ли объявит о возвращении. Она отмечала, что знаменитость очень скучает по российской публике.