«Все осознал»: Максим Галкин* вернется в Россию в 2023 году

«Во время очередного шоу в Дубае сложно было не заметить, что Максим Галкин* сильно скучает по российской публике. Скорее всего, знаменитый пародист все осознал и вполне может вернуться обратно на родину в 2023 году».

Такими предположениями поделилась в общении с изданием Газета.ru актриса и модель Анна Калашникова, побывавшая на вступлении комика.

Калашникова не исключает, приезд Галкина* в Россию будет тайный, так как в силу иноагентского статуса, у артиста есть все основания не объявлять о своем возвращении.

«В Израиле, где он живет с Аллой Пугачевой, конечно, довольно неплохо. Но там жизнь более размеренная, а Галкин привык к другому ритму. Я бы и сама не смогла долго там жить», — рассказала Калашникова.