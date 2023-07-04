«Уже скоро будем свадьбу отмечать»: раскрыта правда о романе Баскова со жгучей брюнеткой

Несколько месяцев назад в Сети распространилось видео, на котором певец Николай Басков целовал грудь брюнетки на вечеринке. Позже выяснилось, что незнакомкой оказалась известный блогер Виолетта Чиковани, и после произошедшего она даже написала песню, посвященную артисту. Поклонники в последние дни только и гадали: неужели «натуральный блондин» вновь влюбился? Однако сердце Николая по-прежнему свободно.

Исполнитель признался, что на самом деле их с Виолеттой не связывают никакие романтические чувства. Он даже не уверен, что именно ему она посвятила свой трек. Но девушка заверила – строчки в композиции только про единственного в ее жизни Николая. А ее подруга Алина Рюмшина так и вовсе убеждена, что взаимоотношения у них развиваются стремительно. «Он же ее в грудь целовал. Она о нем трек пишет. Конечно же, уже скоро будем свадьбу, как говорится, отмечать», - заверила Алина.

К слову, сам Басков заявил – покорить его сердце достаточно тяжело. Несмотря на то, что в свое время у него было много различных романов, сейчас он более избирательный. По его словам, это связано с тем, что в молодости он выбирал невесту «телом», теперь же – умом. «Самое сексуальное для меня сейчас — это женский мозг, женские мысли, женские слова, поступки, отношения», - поделился артист с Пятым каналом.

Ранее Николай Басков отреагировал на отказ некоторых коллег общаться с ним.