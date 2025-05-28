Марго Овсянникова сообщила, что беременная девушка Тимати ревнует его к ней. Слова певицы передает The Voice.

В Москве состоялась премьера циркового шоу «Сны Пушкина», которую посетили многие звезды, в том числе и Марго. Выйдя на красную дорожку, артистка заговорила об отношениях с Тимати. По словам Марго, она многое позволяла себе в общении с рэпером. При этом Овсянникова помнит про беременную девушку Тимати, поэтому не думает о романе с ним.

«С Тимати я шутила очень много. Иногда мне даже казалось, что я где-то перебарщиваю. Как бы я ни шутила, это все не больше, чем смех, потому что у него женщина беременная», — высказалась певица.

Марго призналась, что из-за фривольного общения с артистом у нее возникло недопонимание с Валентиной Ивановой. Якобы избранница Тимати ревновала его к Марго и избегала с ней встреч.

«Мне потом говорили девчонки, что Валя рядом и ждет, пока вы поговорите с Тимуром, а я даже не видела ее. Не хочу ее обидеть, она прекрасная девушка, красивая. Я желаю ей прекрасных родов», — резюмировала Марго.

Ранее расставшаяся с бойфрендом певица Марго заявила, что хочет в мужья бизнесмена. Подробности читайте в этой новости.