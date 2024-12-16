«Уже противно»: продюсер объяснил, почему россияне не смотрят новогодние шоу

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что россиянам надоели новогодние шоу. Об этом сообщает aif.ru.

Дзюник считает, что из года в год зрители смотрят одинаковые шоу, в которых нет ни новых артистов, ни песен. По его мнению, из-за этого у россиян пропадает интерес к праздничным концертам.

«Вот недавно посмотрел отрывок из «Песни года-97», там же были артисты, были голоса, были песни. А сейчас кто? Опять Лазарев? Коля Басков? Уже противно называть эти имена. Ни новых песен, ничего интересного. Опять повылазят на сцену, и будет то же самое повторяться», — заявил продюсер.

Леонид считает, что организаторам надо приглашать молодых артистов, которые могли бы исполнять старые хиты. Это, по мнению продюсера, будет зрелищно.

«Это будет слушаться по-другому, это будет интересно. Но нет, одно и то же из года в год», —резюмировал Леонид.

Ранее продюсер Дзюник осудил Сергея Лазарева и Николая Баскова за хамское поведение. Подробности читайте в этой новости.