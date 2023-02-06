Подключили врачей из Германии: медики провели собрание по поводу ампутации Костомарову

Решение о проведении ампутации части ноги фигуристу Роману Костомарову еще не принято. Врачи сделали два анализа, чтобы уточнить его состояние.

У Олимпийского чемпиона взяли кровь, ему сделали УЗИ сосудов.

Медики провели собрание, на котором обсуждался дальнейший план действий, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. На данный момент решения нет.

Собеседник издания рассказал, что гангреной поражена часть стопы, а именно пальцы. В случае дальнейшего некроза спортсмену могут ампутировать ногу по колено.

На помощь российским врачам пришли немецкие специалисты. Они дистанционно консультируют по поводу обследования и лечения Костомарова. Не исключено, что спортсмена отправят на лечение в Германию.

Ранее сообщалось, что Костомаров может не пережить ампутацию.