Анита Цой рассказала, как набрала лишний вес из-за Лолиты Милявской

Певица Анита Цой призналась, что ее вес составляет порядка 80 килограммов. Она воспользовалась диетой, которую ей посоветовала Лолита Милявская, но вместо заветного похудения набрала еще несколько килограммов.

Анита не стала скрывать, что мечтает весить не более 60 килограммов, поэтому обратилась к модному нутрициологу и заплатила за прием 15 тысяч рублей. У этого же специалиста ранее Лолита похудела на 12 килограммов.

В ходе визита врач заявил, что в организме звезды накопился дефицит необходимых полезных веществ, поэтому необходимо срочно восстановить баланс и перейти на трехразовое питание вместо дробного. В итоге за три недели вес увеличился на четыре килограмма.

«Я нахожусь на распутье, я негодую, честно», — рассказала певица программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она также в шутку обвинила в произошедшем Лолиту и заявила, что теперь придет к ней на концерт «во всем своем пышном великолепии».

Ранее Лолита Милявская призналась, что восхищается не только творчеством Стаса Пьехи, но и его внешними данными. Она рекомендовала певцу больше не переступать порог ЗАГСа. А после призналась, что любит «мужикам вешать на уши всякую лапшу».