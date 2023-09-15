«Уже попадает под статью»: что ждет Даню Милохина, испугавшегося призыва в армию

Критик и журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу неожиданного, но короткого возращения блогера Дани Милохина в Россию. Он отметил, что теперь его вполне можно считать дезертиром и судить по соответствующей статье. Своим мнением он поделился в своем шоу «Полный абзац».

Даня Милохин почти год назад перебрался за границу после скандала с федеральным каналом. За это время он успел не раз шокировать аудиторию своим поведением, из-за чего некоторая часть российских фанатов предпочла от него отказаться. Однако жизнь за пределами России оказалась непростой для тиктокера. Дошло до того, что он даже остался без денег. И в сентябре звезда Интернета неожиданно вернулся на Родину, о чем поспешил рассказать оставшимся поклонникам.

Видео Милохина с Красной площади довольно быстро разлетелось по Сети, и уже вскоре его стали все обсуждать. Так, некоторые люди начали требовать, чтобы вернувшегося блогера призвали в армию, несмотря на то, что у него плохое зрение. Узнав о таком повороте событий, Даня экстренно купил билеты обратно в Дубай и признался, что ему действительно стало страшно.

По мнению Шахназарова просто так оставлять поступок тиктокера не стоит, ведь так могут многие приезжать и уезжать.

«Кто теперь Даня Милохин? Дезертир? Он же бежал? А вы ничего завести на него не хотите? Опять возвращать будем? Он уже попадает под статью», - заявил журналист.

Ранее Даня Милохин раскрыл, для чего на самом деле возвращался в Россию.