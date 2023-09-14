Испугавшийся призыва в армию Милохин назвал причину своего возвращения в Россию

Блогер Даня Милохин решил впервые раскрыть причину своего рискованного возвращения в Россию. Оказалось, что прилететь в Москву тиктокер решил из-за девушки, с которой познакомился в Сети. Ради свидания с ней он купил билеты из Дубая, а как появилась опасность, сразу же отправился обратно.

В начале сентября ряд СМИ и Телеграм-каналов опубликовали новость, что покинувший Родину уже почти год назад Милохин неожиданно появился в столице России. Возвращение, впрочем, он не скрывал, активно публикуя в личном блоге видео и фото с Красной площади. При этом причину своего приезда Даня не озвучивал, поэтому многие считали, что он передумал жить в эмиграции. Однако все оказалось иначе.

Не успели российские поклонники блогера нарадоваться его прилету, как он уже вновь оказался в Дубае. Экстренно покинуть РФ он решил после того, как появились новости, что его могут призвать в армию, несмотря на плохое зрение. Теперь же, находясь за границей, Милохин решил, наконец, объяснить, зачем рискнул. По его словам, во всем виновата девушка, с которой он должен был встретиться в Москве. Свидание состоялось, и он, не задерживаясь, вернулся в ОАЭ.

«Я познакомился с одной очень прикольной девчонкой и оказалось, что она живет в Москве. Я захотел приехать к ней на свидание…. Свидание прошло замечательно, суть позже покажу вам, как все было», - сообщил Даня Милохин.

Ранее появилась информация, что блогер во время своего возращения в Россию столкнулся в столице с бойцами поп-ММА.