Уже подали заявление в ЗАГС: вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев женится осенью

Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев женится на своей возлюбленной осенью этого года. По информации источника, телеведущий и его невеста уже подали заявление в ЗАГС. Об этом сообщает Kp.ru.

Этой весной стало известно, что Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова собираются узаконить отношения. Более того, по информации Kp.ru, шоумен и его возлюбленная уже подали заявление в ЗАГС, а поженятся они уже осенью. На этот же период у пары запланировано свадебное путешествие, в котором они хотят поплавать с китами.

Сам актер, который всегда выступал против официального брака, отметил, что штамп в паспорте ни к чему не обязывает супругов и не является гарантией гармонии и верности в отношениях.

«Я по-прежнему считаю, что отметка в паспорте и статус „жена“, „замужем“ ни на что не влияют. Это не добавляет ответственности двум взрослым людям. Не гарантирует, что пара будет работать над отношениями, не гарантирует верности», — заявил Дмитрий Шепелев.

Тем не менее, свое решение жениться телеведущий объяснил желанием добавить в «копилку воспоминаний» еще одно «важное событие».

Напомним, после смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий Шепелев начал отношения с Екатериной Тулуповой. Пара живет вместе с 2018 года, у них есть 4-летний сын Тихон. Также с ними живет 12-летний сын шоумена от союза с умершей от рака певицей Платон.

Ранее возлюбленная Дмитрия Шепелева раскрыла детали предстоящей свадьбы: «Я с теплом приняла предложение».