«С теплом приняла предложение»: возлюбленная Шепелева раскрыла детали предстоящей свадьбы

Екатерина Тулупова впервые рассказала о скорой свадьбе с Дмитрием Шепелевым. Об этом сообщает журнал «Антенна».

Журналисты писали, что Дмитрий Шепелев планирует заключить брак с возлюбленной Екатериной Тулуповой летом 2025 года. Похоже, событие вот-вот состоится — пара дала совместное интервью, в котором возлюбленная телеведущего рассказала, при каких обстоятельствах он ей сделал предложение.

«Дима никогда не разбрасывался словами, поэтому, когда этой зимой после новогоднего путешествия он так спокойно и нежно сказал: „Надо пожениться“, я сразу поняла, что произошло что-то важное в его проживании нашей истории, и с теплом приняла предложение», — вспомнила она.

Шепелев добавил, что не планирует устраивать пышное торжество для представителей прессы.

«Конечно, мы говорили о свадьбе не раз. То, что мы собираемся сделать, я верю, сделает нас обоих счастливыми. Это точно не игра на публику — это слишком дешевый прием», — заявил он.

В интервью Шепелев коснулся и темы знакомства с будущей супругой. По словам телеведущего, он нашел Тулупову в специальном приложении.

«Наши отношения, думаю, случились отчасти благодаря тем событиям, через которые мы оба проходили. Мы оба были в достаточно уязвимом эмоциональном состоянии», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Шепелев рассказал о личной тайне, которую раскрыла Анфиса Чехова.