«Уже почти не помню твой голос, твой запах»: Ксения Собчак почтила память отца, умершего 25 лет назад

Журналистка Ксения Собчак в личном блоге почтила память отца, умершего 25 лет назад. Она опубликовала архивное фото с папой и посвятила ему несколько трогательных строк.

Первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак ушел из жизни в ночь с 19 на 20 февраля в 2000 году. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дочь политического деятеля Ксения довольно тяжело переживала потерю отца, и даже сейчас она часто вспоминает о нем.

В годовщину смерти Анатолия журналистка поделилась с поклонниками архивным снимком и поблагодарила папу «за все». Она призналась, что пытается сейчас жить так, чтобы заслужить его одобрение.