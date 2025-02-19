НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 февраля 2025, 11:52
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«Уже почти не помню твой голос, твой запах»: Ксения Собчак почтила память отца, умершего 25 лет назад

Журналистка Ксения Собчак показала архивное фото с отцом в годовщину его смерти.
«Уже почти не помню твой голос, твой запах»: Ксения Собчак почтила память отца, умершего 25 лет назад

© AA / ABACA / Abaca / East News

Журналистка Ксения Собчак в личном блоге почтила память отца, умершего 25 лет назад. Она опубликовала архивное фото с папой и посвятила ему несколько трогательных строк.

Первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак ушел из жизни в ночь с 19 на 20 февраля в 2000 году. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дочь политического деятеля Ксения довольно тяжело переживала потерю отца, и даже сейчас она часто вспоминает о нем.

В годовщину смерти Анатолия журналистка поделилась с поклонниками архивным снимком и поблагодарила папу «за все». Она призналась, что пытается сейчас жить так, чтобы заслужить его одобрение.

«Уже почти не помню твой голос, твой запах»: Ксения Собчак почтила память отца, умершего 25 лет назад

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«25 лет без тебя… Уже почти не помню твой запах, твой голос. И пересматриваю видео и фото, чтобы вспомнить, вернуть ощущение, что ты рядом…» - написала Ксения в Сети.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как воспитывает единственного сына Платона от Максима Виторгана.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ксения Собчак
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