Каждый день спорт, никаких конфет и гаджетов: Собчак расписала, как воспитывает единственного сына

Журналистка Ксения Собчак рассказала о воспитании единственного сына Платона. Оказалось, что у нее есть семь важных правил, которых она старается придерживаться.

До брака с режиссером Константином Богомоловым телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом. В этих отношениях появился на свет ее ребенок. После развода мальчик остался жить с матерью, хоть и поддерживает общение с отцом.

Как оказалось, Ксения очень ответственно подходит к развитию сына. Так, журналистка следит за питанием Платона. В его рационе только здоровая еда – никаких конфет, газировок и фастфуда. Также в доме есть запрет на гаджеты. Планшет выдается только на 2 часа в выходные.

Важна для Собчак и дисциплина. Платон сам встает в школу, заправляет постель и собирается. Кроме того, мальчик без помощи матери делает домашнее задание, а еще каждый день занимается спортом.

Если же Платон с чем-то не справляется, то мама старается его не ругать.

«Но всегда есть наказание и последствия. Неправильные решения и последствия должны всегда приводить к последствиям. Стараюсь укреплять такую взаимосвязь», - поделилась Ксения.

И последний принцип — ребенок при любых обстоятельствах остается любимым. По словам журналистки, главное понимать, что расстраивают ошибки, а не сам сын.

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