«Набрала 11 килограммов»: муж Алексы показал певицу в неприглядном виде

Муж певицы Алексы фитнес-тренер Вячеслав Дайчев нашел нужным показать ее фигуру после родов. Снимками он поделился в соцсетях.

Напомним, что выпускница «Фабрики звезд-4» стала мамой весной 2021 года, после чего быстро восстановила форму благодаря регулярным тренировкам.

На опубликованных снимках Алекса предстала в белом топе-бра и обтягивающих бежевых лосинах. Муж артистки отметил, что в то время у нее был лишний вес, но она поддерживала форму легкими тренировками. Фотографии представляют исполнительницу в период, когда она стремилась вернуть свою прежнюю форму и почувствовать себя красивой, здоровой и желанной, в первую очередь для себя.

«За беременность Алекса набрала 11 килограммов», – написал он.

Вячеслав Дайчев отметил, что не заставлял ее худеть и подчеркнул, что она сама очень хотела вернуть свою прежнюю форму. Тренер поделился, что она быстро достигла результатов в похудении, занимаясь дома по разработанной им программе.