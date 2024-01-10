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18:52, 10 января 2024
1 мин.

«Набрала 11 килограммов»: муж Алексы показал певицу в неприглядном виде

Муж певицы Алексы нашел нужным показать ее фигуру после родов.

«Набрала 11 килограммов»: муж Алексы показал певицу в неприглядном виде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж певицы Алексы фитнес-тренер Вячеслав Дайчев нашел нужным показать ее фигуру после родов. Снимками он поделился в соцсетях.

Напомним, что выпускница «Фабрики звезд-4» стала мамой весной 2021 года, после чего быстро восстановила форму благодаря регулярным тренировкам.

На опубликованных снимках Алекса предстала в белом топе-бра и обтягивающих бежевых лосинах. Муж артистки отметил, что в то время у нее был лишний вес, но она поддерживала форму легкими тренировками. Фотографии представляют исполнительницу в период, когда она стремилась вернуть свою прежнюю форму и почувствовать себя красивой, здоровой и желанной, в первую очередь для себя.

«За беременность Алекса набрала 11 килограммов», – написал он.

Вячеслав Дайчев отметил, что не заставлял ее худеть и подчеркнул, что она сама очень хотела вернуть свою прежнюю форму. Тренер поделился, что она быстро достигла результатов в похудении, занимаясь дома по разработанной им программе.

«Набрала 11 килограммов»: муж Алексы показал певицу в неприглядном виде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фитнес-тренер также опубликовал фотографию Алексы после преображения, где она позирует в темно-синем костюме, и отметил, что его жена смогла преобразиться всего за две недели.

Напомним, что два года назад Вячеслава Дайчева критиковали за то, что он якобы подвергает жену изнурительным тренировкам и строгим диетам, однако он подчеркнул, что Алекса занималась спокойно и достигала результатов благодаря его поддержке.

Ранее мы писали о том, что певице Саше Савельевой пришлось обратиться к психиатру после рождения сына Леона.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Алекса
фигура
роды
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