«Набрала 11 килограммов»: муж Алексы показал певицу в неприглядном виде
Муж певицы Алексы нашел нужным показать ее фигуру после родов.
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Муж певицы Алексы фитнес-тренер Вячеслав Дайчев нашел нужным показать ее фигуру после родов. Снимками он поделился в соцсетях.
Напомним, что выпускница «Фабрики звезд-4» стала мамой весной 2021 года, после чего быстро восстановила форму благодаря регулярным тренировкам.
На опубликованных снимках Алекса предстала в белом топе-бра и обтягивающих бежевых лосинах. Муж артистки отметил, что в то время у нее был лишний вес, но она поддерживала форму легкими тренировками. Фотографии представляют исполнительницу в период, когда она стремилась вернуть свою прежнюю форму и почувствовать себя красивой, здоровой и желанной, в первую очередь для себя.
«За беременность Алекса набрала 11 килограммов», – написал он.
Вячеслав Дайчев отметил, что не заставлял ее худеть и подчеркнул, что она сама очень хотела вернуть свою прежнюю форму. Тренер поделился, что она быстро достигла результатов в похудении, занимаясь дома по разработанной им программе.
Фитнес-тренер также опубликовал фотографию Алексы после преображения, где она позирует в темно-синем костюме, и отметил, что его жена смогла преобразиться всего за две недели.
Напомним, что два года назад Вячеслава Дайчева критиковали за то, что он якобы подвергает жену изнурительным тренировкам и строгим диетам, однако он подчеркнул, что Алекса занималась спокойно и достигала результатов благодаря его поддержке.
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