«Уже отошла от наркоза»: мать Натальи Фриске перенесла операцию

39-летняя певица Наталья Фриске рассказала про операцию матери и ее самочувствие. Артистка поделилась подробностями в Telegram-канале.

В личном блоге Фриске появилось фото из приемного отделения больницы. Как оказалось, маме Натальи потребовалась плановая операция. Знаменитость не стала называть причину хирургического вмешательства, но заявила, что оно прошло успешно: пациентка уже отошла от наркоза.

«Ребятки, простите что надолго пропала, дел было много, да и хотела немного отдохнуть. Маму отвезла на плановую операцию. Все хорошо, уже отошла от наркоза, скоро поеду ее забирать», — сообщила певица.

Увидев пост, поклонники семьи пожелали маме Фриске скорейшего выздоровления.

«Здоровья вашей маме! Пусть все будет хорошо», — написали они.

К слову, не так давно Наталья и сама решилась на операцию, чтобы исправить результат неудачной пластики. Подробности читайте в этой новости.

