«Исправить косяки»: Наталья Фриске решилась снова лечь под нож хирурга

Наталья Фриске согласилась на новую операцию, чтобы результат неудачной пластики.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске призналась, что готовится к очередной операции. По словам бывшей солистки группы «Блестящие», она долго не решалась на этот шаг из-за страха перед новым вмешательством, но больше не может мириться с результатом прошлой пластики.

Она уже перенесла несколько операций из-за желания добиться идеальной фигуры: подтяжку груди, ушивание диастаза и абдоминопластику — операцию по восстановлению эстетичного вида живота. Однако последняя из них оказалась неудачной.

«Полтора года назад я сделала абдоминопластику. И вместо "вау, новая я", получилось, мягко говоря, не то, что я ждала. Чтобы исправить косяки, мне предложили снова лечь под нож. А это значит — снова общий наркоз. А на это я точно не готова подписываться вновь!» — пожаловалась Наталья.

Фриске подчеркнула, что долго искала специалиста, которому могла бы доверить исправление предыдущих ошибок. Недавно она прошла консультацию в клинике и честно показала, как выглядит ее фигура после неудачной пластики.

«Врач объяснил, что в моем случае коррекцию можно сделать без наркоза. Жир будут убирать точечно через маленькие проколы, которые потом не будет видно. Сам процесс займет не более полутора часов», — рассказала Наталья.

По словам певицы, именно возможность избежать общего наркоза помогла ей принять решение.

