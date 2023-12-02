Уже около года не появляется в эфирах: куда пропал режиссер и телеведущий Юлий Гусман

Российский телеведущий и режиссер Юлий Гусман уже около года не появляется в эфирах и на светских мероприятиях. Журналисты News.ru выяснили, куда он пропал. Оказалось, что знаменитость проводит большую часть времени в Соединенных Штатах, куда переехал минувшим летом.

Постоянный член жюри «КВН» рассказал о планах по переезду в августе. Он заявил, что собирается уехать в США вместе со своей супругой. На первое время пара обосновалась у дочери в Нью-Йорке. При этом иногда Гусман все же намерен прилетать на родину.

Так, возможно, что поклонники увидят знаменитость в сериале Андрея Кончаловского. Недавно Юлий посещал столицу РФ, где проходили съемки.

«Меня совершенно неожиданно позвал Андрей Кончаловский и пригласил на съемки своего сериала. Я в нем играю маленькую роль», — рассказал Гусман.

По словам телеведущего, он очень рад переезду в США, так как там проживает его семья и теперь есть возможность чаще видеться с внуками.

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