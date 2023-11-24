Не ревновала ведущего к ярым поклонницам: что известно о непубличной жене Александра Маслякова

Ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков долгое время практически не сходил с экранов и постоянно был на виду. При этом его супруга Светлана ведет крайне закрытый образ жизни. О женщине мало что известно, однако некоторые подробности о ней удалось выяснить журналистам.

Например, по данным издания «Дни.ру», она внесла большой вклад в развитие КВН. Светлана, как непубличный человек, выполняла режиссерскую работу за кулисами.

Что касается ярых поклонниц, то супруга Маслякова не ревновала к ним. При этом сам Александр не давал поводов сомневаться в своей ревности и всегда прислушивался к советам жены.

Супругов связывают очень хорошие отношения, поэтому шутки о Светлане и других членах семьи Маслякова были запрещены. Запрет не был озвучен ведущим, но все понимали, что после чего-то подобного дорогу на КВН могли закрыть.

Ранее сообщалось, что телеведущий уехал из Москвы после ковида и ухода из КВН. Он дважды переболел коронавирусом в 2022 году.