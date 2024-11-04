«Уже нет в живых»: Анна Калашникова раскрыла имя пристававшего к ней режиссера

Певица Анна Калашникова рассказала о харассменте со стороны режиссера «Анны Карениной» Сергея Соловьева. Звезда впервые назвала его имя – кинодеятеля нет в живых.

Подробности узнал Kp.ru.

По словам Калашниковой, будучи студенткой, она подрабатывала на «Мосфильме», мечтала стать актрисой.

«И там я познакомилась со знаменитым режиссером, который проявлял ко мне неприличный интерес. Сейчас я могу назвать его имя, поскольку его уже нет в живых. Это легендарный создатель фильма «Анна Каренина» Сергей Соловьев», - рассказала певица.

Модель рассказывала о харассменте еще в 2021 году, но имени режиссера не называла. Калашниковой не нравился режиссер – он был взрослый. Кинодеятель приставал не только к ней, но и подругам.

После случившегося Калашникова пошла в шоу-бизнес. Однако спустя время появилось желание вернуться в киноиндустрию. Она надеется, что не разочарует поклонников.

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