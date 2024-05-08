Уже не в России: шоумен Александр Ревва рассекретил свое местоположение

Шоумен Александр Ревва улетел из России. Об этом он сообщил в личном блоге, опубликовав новые фото с семьей. Артист отправился в Турцию.

После 2022 года стало появляться немало слухов о том, что исполнитель хита «Чика» эмигрировал. Они возникли из-за того, что он перестал появляться на светских мероприятиях, а также все реже стал выходить на связь с поклонниками. Однако с конца прошлого года Ревва возобновил не только концертную деятельность, но и съемки в телевизионных передачах. Так, недавно он принял участие в «Новой Фабрике звезд», где спел с одной из конкурсанток.

О своей позиции Александр по-прежнему не говорит, но покидать Россию окончательно не планирует. А все его поездки за границу ограничиваются несколькими днями. Например, недавно артист полетел в Турцию вместе с детьми и супругой. В социальных сетях он показал фанатам фото с дочерьми Алисой и Амели. К слову, старшую наследницу певец не так часто демонстрирует в личном блоге, так как она избегает публичности.

Ранее Александр Ревва отметил годовщину свадьбы с женой. В честь этого Анжелика трогательно обратилась к шоумену в личном блоге и показала архивные кадры с церемонии бракосочетания.