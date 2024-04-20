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Опубликовано 20 апреля 2024, 18:48
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«На третий день знакомства ты сказал, что я твоя»: жена Александра Реввы поздравила его с годовщиной свадьбы

Жена Александра Реввы публично обратилась к артисту в честь 17-летия брака.
«На третий день знакомства ты сказал, что я твоя»: жена Александра Реввы поздравила его с годовщиной свадьбы

© Starface.ru

Актер и певец Александр Ревва и его жена Анжелика празднуют розовую свадьбу — супруги в браке уже 17 лет. В честь годовщины свадьбы Анжелика Ревва публично обратилась к мужу и поделилась архивными снимками в личном блоге.

Супруга Александра Реввы опубликовала фото со свадьбы и трогательно обратилась к шоумену.

«Это было как вчера. На третий день знакомства ты сказал, что я твоя, и никогда больше не отпускал из своих крепких объятий. Спасибо небесам за эту любовь. Спасибо тебе, любимый, за нашу семью, наши ценности, за бесконечную любовь к нашим детям. Храните свою любовь, уважайте и берегите друг друга!» — написала Анжелика Ревва.

Напомним, Александр Ревва познакомился со своей будущей женой Анжеликой в Сочи. Артист сразу понял, что не представляет себе жизни без этой девушки. Примечательно, что для того, чтобы удивить возлюбленную, шоумен на последние деньги забронировал лимузин. В 2007 году пара вступила в брак. В том же году у супругов родилась дочь Алиса, а спустя шесть лет — дочь Амели.

У Александра и Анжелики Реввы есть семейная традиция: в каждую годовщину свадьбы они обновляют свои клятвы. Теперь супруги делают это уже в присутствии дочерей.

Ранее сообщалось о том, что концертный директор и продюсер рассказали, что сейчас происходит с карьерой Александра Реввы. Подробнее об этом читайте в материале сайта «Страсти».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Александр Ревва
Артист
жена
Анжелика Ревва
годовщина