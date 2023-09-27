Уже не в Латвии: стало известно, куда пропала актриса Чулпан Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова полтора года назад покинула Россию и начала новую жизнь за границей. Остановиться она решила в Латвии, однако там ее не встретили с распростертыми объятиями. Звезда кинематографа столкнулась с отсутствием работы и критикой. Но в последние месяцы дела артистки стали налаживаться, поэтому поклонники удивились, когда узнали, что она вдруг вновь поменяла локацию.

Как выяснили журналисты «Экспресс газеты», Хаматову заметили в Израиле, где сейчас живут многие российские звезды, включая певицу Аллу Пугачеву. Но актриса приехала, насколько известно, не для того, чтобы найти себе новый дом. У нее назначена премьера фильма «Просточеловек». Сначала картину увидят 27 сентября в городе Хайфа, а 28 сентября — в Тель-Авиве. Тем не менее, пока неясно, появится ли она на светском мероприятии или же нет.

Напомним, что основная работа у Чулпан сейчас в Новом Рижском театре. Несмотря на то, что пока дела там у нее идут не очень хорошо, она все равно соглашается на новые роли. Основная проблема, с которой сталкивается актриса, - это незнание языка. Из-за этого в прошлом сезоне был отменен спектакль, где она должна была воплощать центральный образ.

Ранее критик и журналист Михаил Шахназаров перечеркнул все заслуги Чулпан Хаматовой в России.