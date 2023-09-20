«Сколько она зла принесла»: Шахназаров перечеркнул все заслуги Чулпан Хаматовой в России

Критик и журналист Михаил Шахназаров ответил людям, защищающим актрису Чулпан Хаматову даже после эмиграции, и заявил, что все ее былые заслуги перечеркиваются тем злом, что она принесла России. По его мнению, плохого от звезды кинематографа гораздо больше, чем хорошего.

Еще до своего отъезда Хаматова была далеко не последним человеком в стране. Она была не только успешной актрисой, но и благотворителем. Не секрет, что она буквально подняла эту сферу на новый уровень и смогла помочь более 70 тысячам детей. Однако после того, как Чулпан перебралась за границу, все это как будто позабыли и стали поливать ее грязью.

Шахназаров же считает, что подобное с Чулпан произошло не просто так. Да, она действительно многое сделала за 20 лет. Но ей хватило полтора года, чтобы все это перечеркнуть.

«Вы пишете, что Хаматова принесла много добра России. А вы не подумали о том, сколько она зла принесла нашей стране, начав масштабную антирусскую кампанию?» - отметил Михаил в шоу «Полный абзац» на RuTube.

По мнению критика, именно с Чулпан начались эмиграции российских деятелей культуры. Также она неоднократно была задействована в противоправительственных акциях и призывала других следовать ее примеру.

Ранее Михаил Шахназаров рассказал о тайном возвращении Чулпан Хаматовой в Россию.