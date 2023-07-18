Уже не тайна: что известно о новой жизни певицы Земфиры* после ее отъезда из РФ

Заподозренная в поучении гражданства Франции Земфира* (признана иноагентом на территории России) сравнила жизнь в РФ и за границей. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог артистки.

На днях знаменитость пообщалась с поклонниками и рассказала о своей жизни после отъезда из РФ. По словам певицы, она ни о чем не жалеет. Более того, за границей ее концерты пользуются большим спросом, чем в нашей стране. Вот почему артистка утверждает: на данный момент она испытывает творческий подъем и работает над новым альбомом.

«Живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Прошла аллергия. Наверное, климат. Много пишу. Больше, чем когда-либо», — высказалась знаменитость.

Напомним, после своего отъезда из РФ артистка обосновалась во Франции. Поговаривают, исполнительница хита «Хочешь?» получила гражданство этой страны. Однако сама певица отрицает подобные сообщения.

Ранее мы писали о том, что 46-летняя артистка подала жалобу на отказ суда о снятии статуса иноагента. Подробности смотрите в этой статье.

*признана иноагентом на территории России