46-летняя певица Земфира* подала жалобу на отказ суда о снятии статуса иноагента

46-летняя певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) подала жалобу на отказ суда о снятии статуса иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Напомним, артистка была включена в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте подобное решение объяснили тем, что знаменитость давала концерты в недружественных странах и получала поддержку из иностранных источников. После отказа суда Земфира* высмеяла озвученные обвинения в свой адрес.

По последним данным, сейчас певица обосновалась в Париже и там начала новую жизнь. Именно поэтому в Сети появились разговоры о том, что она стала гражданкой Франции.

Ранее о смене гражданства высказалась Рената Литвинова, близкая подруга Земфиры*. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой уехавшая из РФ Мария Машкова заявила, что ее справедливо вырезали из отечественного фильма.

*признана иноагентом на территории РФ