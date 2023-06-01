Уже не та рыжая бестия: резко постаревшая Елена Бирюкова напугала фанатов

Актриса Елена Бирюкова прославилась на всю страну после выхода комедийного сериала «Саша + Маша». Рыжая красавица исполняла роль в паре с коллегой Георгием Дроновым и эффектно смотрелась в кадре. Мужчина подкрепил свой успех участием в ситкоме «Воронины», а о Елене мало что было слышно.

На самом деле артистка получала много предложений о сотрудничестве от режиссеров. Ее можно увидеть в таких сериалах, как: «Счастливы вместе» и «Универ, в фильмах «Дедушка моей мечты» и «Идеальная жена».

Сейчас Елене 52 года, и она наслаждается жизнью. Звезда публикует в соцсетях разнообразные фото, даже без макияжа и укладки. Но на некоторых ее уже трудно узнать. Поклонники пишут, что рыжая бестия превращается в «бабушку».