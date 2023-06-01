Уже не та рыжая бестия: резко постаревшая Елена Бирюкова напугала фанатов
Звезду сериала «Саша + Маша» Елену Бирюкову с трудом узнали на новой фотографии.
Фото: Starface.ru
Актриса Елена Бирюкова прославилась на всю страну после выхода комедийного сериала «Саша + Маша». Рыжая красавица исполняла роль в паре с коллегой Георгием Дроновым и эффектно смотрелась в кадре. Мужчина подкрепил свой успех участием в ситкоме «Воронины», а о Елене мало что было слышно.
На самом деле артистка получала много предложений о сотрудничестве от режиссеров. Ее можно увидеть в таких сериалах, как: «Счастливы вместе» и «Универ, в фильмах «Дедушка моей мечты» и «Идеальная жена».
Сейчас Елене 52 года, и она наслаждается жизнью. Звезда публикует в соцсетях разнообразные фото, даже без макияжа и укладки. Но на некоторых ее уже трудно узнать. Поклонники пишут, что рыжая бестия превращается в «бабушку».
«У нее иссохшее морщинистое лицо и мешки под глазами, которые она скрывает очками», – пишет издание Киноафиша.
Бирюкова не отвечает на критику в адрес своей внешности. Она не только отдыхает, но и работает. Актриса до сих пор дружит с экранным «мужем» Георгием Дроновым, с которым в прошлом году они играли в спектакле «Двое и море». Пара очень полюбилась зрителям.
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