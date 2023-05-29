Перестали узнавать: Юлия Меньшова сильно изменилась после смерти отца

Телеведущая Юлия Меньшова тяжело переживала смерть отца Владимира Валентиновича. Поклонники заметили, что внешность знаменитости в последнее время сильно изменилась. Ее взгляд будто потух, а улыбка перестала быть такой лучезарной.

Напомним, что трагедия в звездной семье случилась в 2021 году. Родители телеведущей попали в больницу с коронавирусной инфекцией. Владимиру Меньшову было так тяжело, что врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Через две недели звезды не стало.

СМИ пишут, что Юлия тяжело переживала смерть отца и держалась в тени. Через некоторое время она вернулась к прошлой жизни, но ее взгляд потух. В этом уверены подписчики телеведущей, которые увидели новый снимок в ее личном микроблоге.

53-летняя звезда опубликовала фото перед спектаклем. Она позировала в гримерной. Блондинка отказалась от макияжа и выглядела грустной. Многие написали, что переживания сильно сказались на внешности наследницы.

«Очень на папу похожа», «Я даже не узнала вас сначала», «Улыбка решает все, хотя глаза очень грустные», «Сама на себя что-то не похожа», — пишут в комментариях.

Несмотря на грусть и усталость, Меньшова все равно выглядит моложе своих лет. Юлия тщательно ухаживает за собой и всячески отказывается от «уколов красоты», что выделяет ее среди коллег.

Ранее мы писали о том, как Юлия Меньшова поделилась плохими новостями о муже-актере.